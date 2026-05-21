Muore al 41 bis Enzo Santapaola figlio del boss Benedetto | era in carcere per mafia e per l’omicidio del cugino

Nella notte scorsa si è spento in un ospedale di Parma un uomo di 41 anni, trasferito lì a causa di gravi problemi di salute. Era detenuto nel regime del 41 bis e si trovava in carcere per reati legati alla mafia e all’omicidio di un parente. Si tratta di un membro della famiglia Santapaola, noto per il ruolo di spicco all’interno di organizzazioni criminali. La sua morte avviene mentre era sotto custodia penitenziaria e in condizioni di salute precarie.

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È morto la notte scorsa nell’ospedale Maggiore di Parma, dove era stato trasferito per le sue gravi condizioni di salute, Vincenzo Salvatore Santapaola, uno dei figli dello storico capomafia Benedetto Santapaola elemento apicale di Cosa nostra catanese. Avrebbe compiuto 57 anni il prossimo 2 giugno. Era da tempo gravemente malato e le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Stava scontando, nel carcere di Parma, dove era recluso in regime di 41 bis, una condanna per associazione mafiosa e quella a 30 anni di reclusione per l’omicidio del cugino Angelo Santapaola, commesso nel 2007. Il 2 marzo scorso è morto il padre, l’ergastolano Benedetto Santapaola, nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Muore al 41 bis Enzo Santapaola, figlio del boss Benedetto: era in carcere per mafia e per l’omicidio del cugino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL CLAN MAZZARELLA - LA DINASTIA INVISIBILE | 80 ANNI DI POTERE A NAPOLI | DOCUMENTARIO CAMORRA Sullo stesso argomento Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: è il cugino del boss Elvis Demce al 41 bisGambizzato a Velletri il cugino di Elvis Demce, narcotrafficante al 41 bis prima rampollo di Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli. Papà-boss al 41-bis, figlio in alta sicurezza a Terni: sì alla videochiamataL’ok del tribunale di sorveglianza e il ricorso del ministero della giustizia per il rischio che durante i colloqui i due si scambiassero messaggi in...