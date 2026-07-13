Il 11 luglio, durante lo Scotty's Summer Festival, il duca di Sussex di 41 anni ha partecipato a una sessione di yoga con capretti. Durante l'attività, una capretta molto esuberante ha calpestato il suo piede. Il duca si è trovato coinvolto in un incidente di percorso in un contesto di attività all'aperto. In quel periodo, il principe Harry si trovava nel Regno Unito.

Una sessione di yoga tra le caprette si è trasformata in un piccolo “incidente di percorso” per il principe Harry, che in questi giorni è tornato nel Regno Unito. Il principe Harry e la sessione di yoga con la caprette. Sabato 11 luglio il duca di Sussex, 41 anni, ha partecipato allo Scotty’s Summer Festival, un evento annuale organizzato da un ente benefico che sostiene i bambini che hanno perso un genitore in servizio nelle forze armate. L’occasione è stata buona per partecipare a una sessione di yoga con le caprette, una delle quali lo ha calpestato sulle sue “parti più sensibili” mentre era sdraiato a terra. Nulla di grave: Harry è scoppiato a ridere, leggermente dolorante, insieme a tutti i presenti, e poi ha continuato a esercitarsi nelle varie posizione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sabato 11 luglio il duca di Sussex, 41 anni, ha partecipato allo Scotty's Summer Festival, e durante una sessione è stato "calpestato" da una capretta troppo esuberante

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