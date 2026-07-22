Strage Modena morta Monica Esposito investita a maggio da El Koudri | era ricoverata da oltre 2 mesi in condizioni critiche

Monica Esposito, 55 anni, è morta dopo essere stata investita a maggio da Salim El Koudri, coinvolto nell’attentato di Modena. La donna, originaria di Nonantola, era ricoverata in condizioni critiche in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara. Dal 16 maggio, non ha più ripreso conoscenza ed è deceduta dopo oltre due mesi di degenza.

Monica Esposito, 55 anni originaria di Nonantola, è la prima vittima dell'attentato stragista del 31enne Salim El Koudri. Nelle ultime settimane era stata portata in Terapia Intensiva all'Ospedale di Baggiovara, ma dal 16 maggio non aveva più ripreso conoscenza Monica Esposito, la donna di 55. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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NON CE LHA FATTA MONICA ESPOSITO, la donna vittima di El Koudri, l'attentatore di Modena.

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