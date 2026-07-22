Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita il 16 maggio scorso a Modena dopo essere stata investita da un'auto durante un episodio che ha coinvolto altre otto persone, è deceduta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva. L’incidente è avvenuto nel centro della città, quando il veicolo guidato da un uomo ha investito la folla. La vittima è morta oggi, secondo quanto riferito.

Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Modena, dove è deceduta inmattinata. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime e, nonostante siano stati tentati tutti gli approcci medico-chirurgici possibili, non ha mai ripreso conoscenza, sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Modena.

© Corrieredibologna.corriere.it - Auto sulla folla a Modena, è morta Monica Esposito: era stata investita il 16 maggio da Salim El Koudri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Video choc dopo incidente mortale, indignazione e indagini - 1mattina News 23/06/2026

Notizie e thread social correlati

Attentato a Modena, morta Monica Esposito: la donna di 55 anni era stata investita il 16 maggio da Salim El KoudriUna donna di 55 anni morta dopo essere stata investita il 16 maggio a Modena durante un attentato.

Leggi anche: Attentato di Modena, Monica Esposito muore due mesi dopo essere stata investita da Salim El Koudri

Si parla di: Modena, è morta in ospedale una donna rimasta ferita nell’attentato in centro del 16 maggio.

Auto sulla folla a Modena, Monica Esposito muore dopo due mesi. Aveva 55 anniNon ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, ... msn.com

Auto sulla folla a Modena, morta dopo due mesi una donna di 55 anni rimasta ferita il 16 maggioÈ morta dopo due mesi di agonia Monica Esposito, 55 anni di Nonantola, rimasta gravemente ferita a Modena lo scorso 16 maggio, quando un'auto - guidata ... fanpage.it