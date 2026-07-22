strage in disco i periti tornano alla lanterna

I cancelli della discoteca Lanterna Azzurra sono stati riaperti ieri mattina per un’ispezione giudiziaria. L’intervento si concentra sull’area di Corinaldo, coinvolgendo anche le province di Pesaro, Fano, Frontone e Marotta. I periti sono tornati sul luogo per analizzare le circostanze dell’incidente, che ha causato diverse vittime. La visita fa parte di indagini in corso per chiarire le responsabilità e ricostruire l’accaduto.

di Silvia Santarelli Il filo che lega la provincia di Pesaro alla rampa di Corinaldo è tornato al centro della cronaca. Ieri mattina i cancelli della Lanterna Azzurra si sono riaperti per un’ispezione giudiziaria che scava nelle ferite di Fano, Frontone e Marotta. carabinieri, i pm Valentina Bavai e Paolo Gubinelli, legali e consulenti insieme al professor Tomaso Trombetti (Università di Bologna), incaricato dalla Corte d’Appello. È la ricerca di risposte scientifiche attese dalle famiglie di Mattia Orlandi (15 anni, Frontone), Benedetta Vitali (15 anni, Fano) e Asia Nasoni (14 anni, Marotta). Le loro vite, insieme a quelle di due giovani... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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