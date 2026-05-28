Strage di Corinaldo in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra
Il gestore della discoteca Lanterna Azzurra, teatro della strage di Corinaldo, è stato arrestato e si trova in carcere. La polizia ha eseguito l’arresto in seguito alle indagini sulla tragedia avvenuta in occasione di un concerto, che ha causato la morte di diverse persone e il ferimento di numerosi presenti. Le autorità continuano le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla gestione dell’evento.
(Adnkronos) – Il gestore della discoteca teatro della strage di Corinaldo, la 'Lanterna Azzurra' dove l'8 dicembre 2018 morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d'Appello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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