Strage di Corinaldo in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra

Notizia in breve

Il gestore della discoteca Lanterna Azzurra, teatro della strage di Corinaldo, è stato arrestato e si trova in carcere. La polizia ha eseguito l’arresto in seguito alle indagini sulla tragedia avvenuta in occasione di un concerto, che ha causato la morte di diverse persone e il ferimento di numerosi presenti. Le autorità continuano le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla gestione dell’evento.