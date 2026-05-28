Strage di Corinaldo in carcere il gestore della discoteca Lanterna Azzurra

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il gestore della discoteca Lanterna Azzurra, teatro della strage di Corinaldo, è stato arrestato e si trova in carcere. La polizia ha eseguito l’arresto in seguito alle indagini sulla tragedia avvenuta in occasione di un concerto, che ha causato la morte di diverse persone e il ferimento di numerosi presenti. Le autorità continuano le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla gestione dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Il gestore della discoteca teatro della strage di Corinaldo, la 'Lanterna Azzurra' dove l'8 dicembre 2018 morirono cinque giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Corte d'Appello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Strage di Corinaldo, condotto in carcere il deejay e gestore della discoteca Marco Cecchini

Leggi anche: Strage di Corinaldo. Il geometra a processo: "La Lanterna Azzurra sempre sala da ballo"

Temi più discussi: Strage di Corinaldo, nuova perizia balaustre affidata a esperto di costruzioni. Dovrà quantificare la forza di spinta della folla; Strage di Corinaldo, una perizia per indagare sulle balaustre; Strage in discoteca a Corinaldo, definitive le condanne per gestori e proprietari - 19/05/2026; Corinaldo, strage alla Lanterna Azzurra, parola a un super perito: nominato l’ingegnere anti-disastri.

strage di corinaldo strage di corinaldo inStrage di Corinaldo, in carcere il dj-gestore della discotecaIl dj e gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), Marco Cecchini, è stato trasferito ieri sera nel carcere di Montacuto di Ancona dai carabinieri di Corinaldo. I ... ansa.it

strage di corinaldo strage di corinaldo inStrage di Corinaldo, condotto in carcere il deejay e gestore della discoteca Marco CecchiniMarco Cecchini, considerato il gestore di fatto della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è stato condotto nel carcere di Montacuto (Ancona ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web