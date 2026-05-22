Corinaldo strage alla Lanterna Azzurra parola a un super perito | nominato l?ingegnere anti-disastri

A Corinaldo si attende con attenzione il processo di appello legato alla tragedia alla Lanterna Azzurra, con il tribunale che ha nominato il professore dell’Università di Bologna Tomaso Trombetti come super perito. Trombetti, ingegnere specializzato in sicurezza e anti-disastri, dovrà fornire il suo parere tecnico sulla vicenda. La sua relazione potrebbe influenzare le decisioni della Corte riguardo alle responsabilità delle persone coinvolte e alle eventuali criticità delle strutture coinvolte nel tragico evento.

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