Corinaldo strage alla Lanterna Azzurra parola a un super perito | nominato l?ingegnere anti-disastri
A Corinaldo si attende con attenzione il processo di appello legato alla tragedia alla Lanterna Azzurra, con il tribunale che ha nominato il professore dell’Università di Bologna Tomaso Trombetti come super perito. Trombetti, ingegnere specializzato in sicurezza e anti-disastri, dovrà fornire il suo parere tecnico sulla vicenda. La sua relazione potrebbe influenzare le decisioni della Corte riguardo alle responsabilità delle persone coinvolte e alle eventuali criticità delle strutture coinvolte nel tragico evento.
CORINALDO - Sarà il professore dell’Università di Bologna Tomaso Trombetti ad avere un peso specifico nel processo d’appello per i membri della Commissione di Vigilanza che nell’ottobre del 2017 aveva rilasciato la licenza di pubblico spettacolo alla Lanterna Azzurra, teatro della strage dell’8 dicembre 2018 con sei morti e oltre 200 feriti. Il quesito L’ingegnere è stato nominato dalla Corte d’Appello per procedere con la perizia sulla rampa d’uscita della discoteca di Corinaldo. In particolare, stando al quesito dei giudici, dovrà soffermarsi sulle due balaustre, quei pezzi di ferro che crollarono sotto il peso dei giovani in fuga dall’aria resa irrespirabile dallo spray al peperoncino propagato dalla banda di rapinatori della Bassa Modenese. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
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