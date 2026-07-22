Il 22 luglio 2011, un attentato ha provocato la morte di otto persone nel centro di Oslo, seguito da un massacro su un’isola dove furono uccise 69 persone. L’attentatore, identificato come un estremista di estrema destra, aveva scritto un manifesto in cui teorizzava la remigrazione e criticava l’immigrazione. Oggi, alcuni analisti osservano che il contenuto del suo manifesto, che includeva anche riferimenti a Utoya, non susciterebbe lo stesso scandalo.

Il 22 luglio del 2011 il criminale neo nazista Breivik, dopo aver fatto saltare in aria otto persone nel centro di Oslo soltanto come diversivo, sbarcava sull’ isola di Utoya armato fino ai denti, travestito da poliziotto ed assassinava con spietata efficienza sessantanove tra ragazzi e ragazze, colpevoli ai suoi occhi di lavorare per una Norvegia e per una Europa liberale, inclusiva, laica, democratica: erano membri della gioventù socialista norvegese. Da allora il significato politico di quella strage, insieme alla miriade di atti terroristici di natura dichiaratamente emulativa che si sono verificati nel “nostro” Occidente, è stato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di Utoya, anche Breivik teorizzava la remigrazione. Oggi il suo manifesto non farebbe scandalo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Remigrazione, esce oggi il libro-manifesto: la Riconquista dalla piazza alla politicaOggi viene pubblicato un libro che affronta il tema della remigrazione, presentandosi come un manifesto sulla riconquista, dalla piazza alla politica.

Remigrazione, oggi il raduno. Arriva anche la contromanifestazioneOggi si svolge il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che inizialmente era previsto in piazza Galvani e si svolgerà invece in...

Temi più discussi: La strage di Utøya, 15 anni fa. Quel ragazzo in ginocchio, col fucile puntato addosso. Ho fermato l'emorragia schiacciandomi su una pietra. E ho perso mia sorella; 15 anni dalla strage di Utøya: Oslo inaugura il memoriale; Strage di Utoya, la Norvegia inaugura il monumento in ricordo delle 77 vittime; Blog | Strage di Utoya, anche Breivik teorizzava la remigrazione. Oggi il suo manifesto non farebbe scandalo.

?ALMAGATTO DEL GIORNO DOPO Il fatto del giorno #22Luglio 2011 - ATTENTATI IN NORVEGIA AD OPERA DI UN FANATICO NEO-NAZISTA. 8 VITTIME A OSLO, 69 NELL' ISOLA DI UTØIA. CENTINAIA DI FERITI. (3° e ultima parte) 11/11 (FINE) x.com

I 69 martiri di Utoya sono morti invanoMercoledì 22 luglio cadrà il quindicesimo anniversario della strage di Utoya, dove morirono 69 giovani socialisti e laburisti a causa del terrorismo suprematista e xenofobo. Luca Mariani sul tema ha s ... avantionline.it

Citizen Vigilante: il film più controverso di Uwe Boll? reddit

La strage di Utøya: il massacro dei giovani laburisti che sconvolse tuttiLa storia della strage di Utøya, il massacro compiuto da Anders Behring Breivik il 22 luglio 2011 contro il campo estivo dell’AUF. newsmondo.it