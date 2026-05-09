Remigrazione oggi il raduno Arriva anche la contromanifestazione

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che inizialmente era previsto in piazza Galvani e si svolgerà invece in piazza della Pace. Accanto a questa manifestazione, è prevista anche una contromanifestazione, che ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e i residenti della zona. La situazione ha portato a un aumento della presenza delle forze dell’ordine e a un’attenzione particolare sul percorso e sulla gestione dell’evento.

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C’è preoccupazione per il raduno del comitato Remigrazione e riconquista, che dopo la prima comunicazione dell’appuntamento in piazza Galvani ha traslocato in piazza della Pace.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayUna zona decisamente più periferica e più facile da controllare per le forze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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