Remigrazione oggi il raduno Arriva anche la contromanifestazione
Oggi si svolge il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che inizialmente era previsto in piazza Galvani e si svolgerà invece in piazza della Pace. Accanto a questa manifestazione, è prevista anche una contromanifestazione, che ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e i residenti della zona. La situazione ha portato a un aumento della presenza delle forze dell’ordine e a un’attenzione particolare sul percorso e sulla gestione dell’evento.
C’è preoccupazione per il raduno del comitato Remigrazione e riconquista, che dopo la prima comunicazione dell’appuntamento in piazza Galvani ha traslocato in piazza della Pace.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayUna zona decisamente più periferica e più facile da controllare per le forze.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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