Remigrazione oggi il raduno Arriva anche la contromanifestazione

Oggi si svolge il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che inizialmente era previsto in piazza Galvani e si svolgerà invece in piazza della Pace. Accanto a questa manifestazione, è prevista anche una contromanifestazione, che ha suscitato preoccupazioni tra le autorità e i residenti della zona. La situazione ha portato a un aumento della presenza delle forze dell’ordine e a un’attenzione particolare sul percorso e sulla gestione dell’evento.

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