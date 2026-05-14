Oggi viene pubblicato un libro che affronta il tema della remigrazione, presentandosi come un manifesto sulla riconquista, dalla piazza alla politica. L’opera si inserisce nel dibattito pubblico evidenziando come alcune parole riescano a rompere le barriere del silenzio e dell’indifferenza, emergendo con forza e chiarezza. La pubblicazione si propone di stimolare una discussione più aperta sulla questione, che coinvolge vari aspetti sociali e politici.

Roma, 14 mag – Ci sono parole che irrompono nel dibattito pubblico non perché vengano concesse dall’alto, ma perché riescono a bucare il muro dell’interdizione. Parole che il sistema prova prima a ignorare, poi a ridicolizzare, infine a criminalizzare. “ Remigrazione ” è una di queste. Fino a poco tempo fa sembrava un termine confinato ai margini del lessico politico europeo, evocato più come spauracchio giornalistico che come proposta reale. Oggi, invece, è diventato il nome di una battaglia politica, culturale e giuridica. Il volume collettaneo Remigrazione. Il percorso verso la Riconquista, pubblicato da Altaforte, nasce esattamente dentro questo passaggio: dare forma, profondità e direzione a una parola ormai impossibile da rimuovere.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Remigrazione, esce oggi il libro-manifesto: la Riconquista dalla piazza alla politica

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