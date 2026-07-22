strage di modena muore la donna ricoverata in terapia intensiva

Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita nell'incidente di Modena, è deceduta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva. Non ha mai ripreso conoscenza ed è tra le vittime più colpite da quella che si è rivelata una delle conseguenze più drammatiche dell’incidente avvenuto il 16 maggio, quando un’auto si è schiantata contro la folla nel centro della città.

Non ha mai ripreso conoscenza e si è spenta dopo due mesi di ricovero in terapia intensiva la 55enne tra le vittime più gravi della tragedia che si è verificata a Modena lo scorso 16 maggio, quando l’auto di Salim El Koudri si è schiantata contro la folla in centro. Si aggrava così il bilancio che passa a 7 feriti e un morto. La famiglia ha dato parere favorevole per la donazione degli organi come da volontà della donna L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Medico marchigiano nell'inferno di Modena: «Una donna non aveva più le gambe»

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