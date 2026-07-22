auto sulla folla a modena monica esposito muore dopo due mesi in terapia intensiva aveva 55 anni

Notizia in breve

Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in centro a Modena il 16 maggio, è deceduta dopo due mesi in terapia intensiva. L'incidente ha coinvolto otto persone e si è verificato mentre un veicolo ha attraversato una folla. La donna ha subito gravi traumi e non si è mai ripresa, perdendo la vita in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.