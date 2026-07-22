Auto sulla folla a Modena Monica Esposito muore dopo due mesi in terapia intensiva Aveva 55 anni
Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in centro a Modena il 16 maggio, è deceduta dopo due mesi in terapia intensiva. L'incidente ha coinvolto otto persone e si è verificato mentre un veicolo ha attraversato una folla. La donna ha subito gravi traumi e non si è mai ripresa, perdendo la vita in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine.
Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in Terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena due mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Koudri, ferendo otto persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Maggiore dell'Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in all'Ospedale Civile di Baggiovara, dell'Azienda ospedaliero - universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata. La ricostruzione dell'incidente Lo scorso sabato 16 maggio un’auto ha travolto diversi passanti lungo via Emilia Centro, una delle zone più frequentate di Modena. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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