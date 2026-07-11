Fatale il morso di una zecca 76enne muore per encefalite in Trentino | era ricoverata in terapia intensiva
Una donna di 76 anni, residente in Trentino, è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca. La puntura ha causato un’encefalite, che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva. La vittima si trovava in ospedale quando è morta. La notizia è stata confermata dal quotidiano locale. La donna era originaria di Moena e viveva a Ziano di Fiemme.
È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un’encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano L’Adige, è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in Trentino-Alto Adige. Il morso risale allo scorso 8 giugno, avvenuto nei prati attorno alla sua abitazione a Ziano. Al manifestarsi dei primi sintomi, poche ore dopo l’evento, i familiari avevano accompagnato l’anziana all’ospedale di Fiemme a Cavalese, dove i medici avevano immediatamente avviato la profilassi. Nonostante il ricovero di diversi giorni, il quadro clinico non ha mostrato segni di miglioramento, spingendo i sanitari a disporre il 20 giugno il trasferimento d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie e thread social correlati
In coma a Belluno per il virus della Tbe causato dal morso di una zecca, quali sono i sintomi dell'encefaliteUn uomo di 70 anni è in coma a Belluno a causa del virus della Tbe, trasmesso da un morso di zecca.
Donna di 76 anni muore un mese dopo il morso di una zeccaUna donna di 76 anni è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca, che le aveva provocato un’encefalite.
Temi più discussi: Cos'è la TBE, l'encefalite da morso di zecche presente anche in Italia: sintomi, cura e mortalità dell'infezione virale; Muore a 76 anni dopo il morso di una zecca; Zecca lo morde durante una passeggiata, allenatore di basket in coma: L'abbiamo trovato delirante in giardino; Bimba morsa da un pipistrello: immediate le cure.
È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca. La vittima è una donna di 76 anni, Gianna Sommavilla, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme, in provincia di Trento. Il parassita le aveva provocato un'encefalite, che si è rivelata fatale. L'artic facebook
Muore in Trentino un mese dopo il morso di zecca lavocedelnordest.eu/donna-muore-in… E' deceduta ad un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi purtroppo fatale x.com
Donna muore in Trentino un mese dopo il morso di una zecca(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - È morta a un mese di distanza dal morso di una zecca, che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato oggi dal quotidi ... msn.com
Morta per il morso di zecca in Val di Fiemme. Dall’encefalite acuta ai danni cerebrali fataliSi chiamava Gianna Sommavilla la 76enne deceduta in Trentino. Era ricoverata da un mese, dopo la profilassi le condizioni sono peggiorate fino al decesso in terapia intensiva ... quotidiano.net
Aiuto per lo sviluppo della campagna, posso fare Rabbia delle Sirene reddit