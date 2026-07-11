Fatale il morso di una zecca 76enne muore per encefalite in Trentino | era ricoverata in terapia intensiva

Notizia in breve

Una donna di 76 anni, residente in Trentino, è deceduta un mese dopo essere stata morsa da una zecca. La puntura ha causato un’encefalite, che ha richiesto il ricovero in terapia intensiva. La vittima si trovava in ospedale quando è morta. La notizia è stata confermata dal quotidiano locale. La donna era originaria di Moena e viveva a Ziano di Fiemme.