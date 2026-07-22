L’esperto ha riferito che i fratelli Ramponi hanno trasformato la loro abitazione in una bomba, utilizzando bombole di gas e molotov. La relazione sottolinea che tutte le operazioni di preparazione, tra cui la distribuzione delle bombole e delle molotov, sono state eseguite collettivamente e pianificate con anticipo, e sono state portate a termine durante l’incursione notturna.

«Tutte le opere di distribuzione delle bombole e delle molotov sono un lavoro collettivo, pianificato da tempo e perpetrato nella notte dell’incursione». Con queste parole il consulente tecnico Danilo Coppe, geominerario esplosivista noto per le sue analisi sulle stragi di Bologna e Piazza della Loggia a Brescia, conclude la relazione sulla deflagrazione del casolare dei fratelli Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi a Castel d’Azzano dove, lo scorso 14 ottobre, hanno perso la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello. Quella perizia, uno degli atti finali dell’inchiesta, era stata affidata dal sostituto procuratore Silvia Facciotti per chiarire la dinamica della deflagrazione. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Strage di Castel d'Azzano, la relazione dell'esperto: «Bombole di gas e molotov, così i fratelli Ramponi hanno trasformato casa loro in una bomba»

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