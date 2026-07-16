Una cartomante aveva avvertito uno dei carabinieri coinvolti nell’operazione a Castel d’Azzano, prevedendo il rischio. Il militare ha dichiarato che il blitz è stato sottovalutato e ha aggiunto: «Non sono tre vecchietti». Durante una conversazione ha riferito di aver percepito un segnale di allarme interno, e di aver capito che i destinatari dell’azione erano pronti ad attenderli.

«È come se avessi un campanello d’allarme che suona dentro di me. Quando mi hanno descritto la situazione ho capito che questi sono pronti ad attenderci. Sono preparati, perché hanno già provato tre o quattro volte a sfrattarli e non ci sono riusciti». Il luogotenente Marco Piffari, morto a Castel d’Azzano (Verona) nell’esplosione del casolare dei fratelli Maria Luisa, Dino e Franco Ramponi, ci aveva visto lungo. Quelle parole le aveva pronunciate pochi giorni prima, l’11 ottobre 2025, a un’amica che gli aveva letto i tarocchi e alla quale aveva confidato le sue paure. Quel fatidico 14 ottobre, quando Maria Luisa ha innescato l’esplosione con un accendino, il luogotenente Piffari era a capo della Squadra operativa di supporto di Mestre, una delle unità speciali chiamate a intervenire per liberare l’immobile dei Ramponi. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Strage di Castel d'Azzano, una cartomante aveva messo in guardia uno dei carabinieri morti sull'esito dell'operazione. Il militare: «Blitz sottovalutato, non sono tre vecchietti»

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