Le chiavi del porto in mano ai boss | così i Messina hanno trasformato lo scalo empedoclino nel loro feudo
Negli ultimi mesi, sono emersi dettagli su come alcuni gruppi criminali abbiano preso il controllo del porto locale, ottenendo il possesso delle chiavi dei cancelli. Le indagini hanno evidenziato che, oltre alle attività di traffico, i gruppi criminali gestiscono direttamente le operazioni di accesso all’area portuale. Le autorità hanno sequestrato documenti e materiale che testimoniano questa infiltrazione, mentre sono in corso verifiche per chiarire i legami tra i soggetti coinvolti e le attività illecite.
Non è più solo una questione di cosa transiti nelle stive, ma di chi possiede le chiavi dei cancelli. Nello scalo di Porto Empedocle, il confine tra economia sana e controllo mafioso è stato, se non cancellato, gravemente intaccato da una strategia di infiltrazione chirurgica che ha puntato ai.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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