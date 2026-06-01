Tour concerti di Claudio Baglioni rinviato al 2027 | nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tour di Claudio Baglioni è stato spostato al 2027, con nuove date annunciate. Chi ha acquistato i biglietti può richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026. Le modalità per chiedere il rimborso sono indicate sul sito ufficiale dell’organizzatore. Le date aggiornate coprono diverse città e sono state pubblicate sui canali ufficiali. Il rinvio riguarda tutte le tappe previste nel calendario originario.

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Baglioni rinvia il GrandTour al 2027: ecco tutte le nuove date e come richiedere il rimborso dei biglietti entro il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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