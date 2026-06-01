Tour concerti di Claudio Baglioni rinviato al 2027 | nuove date e come chiedere il rimborso dei biglietti

Il tour di Claudio Baglioni è stato spostato al 2027, con nuove date annunciate. Chi ha acquistato i biglietti può richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026. Le modalità per chiedere il rimborso sono indicate sul sito ufficiale dell’organizzatore. Le date aggiornate coprono diverse città e sono state pubblicate sui canali ufficiali. Il rinvio riguarda tutte le tappe previste nel calendario originario.

Baglioni rinvia il GrandTour al 2027: ecco tutte le nuove date e come richiedere il rimborso dei biglietti entro il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Claudio Baglioni incanta il Senato al concerto di Natale, c'è anche Mattarella

Notizie e thread social correlati

Polmonite interstiziale per Claudio Baglioni: tour rinviato al 2027Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del tour 'GrandTour La Vita E’ Adesso' al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Claudio Baglioni rinvia il tour: ha la polmonite interstiziale acuta. Ecco le nuove date e come avere il rimborsoClaudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour a causa di una polmonite interstiziale acuta.

Temi più discussi: Pompei diventa capitale internazionale dei concerti: da Baglioni e Tropico ai Marillion, musica e archeologia si incontrano; Legend, Byrne, Il Volo, Europe, Blanco e Baglioni. Tutto il programma di Marostica Summer Festival; Baglioni, Giorgia, Caparezza e Il Volo: Cattolica accende l’estate con i grandi concerti dell’Arena; Pompei, da Claudio Baglioni e Riccardo Muti: a giugno la terza stagione di concerti estivi nel Parco archeologico - Il Portico.

Rinviato al 2027 il 'GrandTour La vita è adesso' di Claudio Baglioni. I concerti avrebbero dovuto prendere il via il 29 giugno prossimo in piazza San Marco a Venezia, ma sono stati posticipati a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista # x.com

Claudio Baglioni annulla il tour, concerti rinviati al prossimo anno: ha la polmonite interstizialeClaudio Baglioni è stato costretto a annullare il suo GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, per problemi di salute. Il cantaut ... tpi.it

Claudio Baglioni rinvia il tour a causa di una polmoniteIl tour di Claudio Baglioni subisce una battuta d'arresto obbligata. Il GrandTour LA VITA È ADESSO, il cui debutto era inizialmente previsto per lunedì 29 giugno 2026 nella cornice di Piazza San Mar ... rockol.it