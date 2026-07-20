Noemi dopo la caduta dal palco parla per la prima volta | Sto bene ma è stop di 4 settimane
Dopo essere caduta dal palco a San Salvo Marina, la cantante ha parlato per la prima volta, affermando di stare bene. Ha precisato di non aver voluto fare acrobazie e ha rassicurato i fan. È stato deciso uno stop di quattro settimane per recuperare dall’incidente. La cantante non ha riportato ferite gravi e ha dichiarato di essere in buona salute.
Noemi rompe il silenzio dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina: "Non era mia intenzione fare acrobazie". La cantante rassicura i fan e annuncia quattro settimane di stop forzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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