Stipendio Rosano Anief | Controllare con attenzione i prossimi cedolini per verificare corretta gestione indennità di vacanza contrattuale

A partire da agosto, gli stipendi di docenti e ATA rifletteranno il nuovo Contratto 202527, firmato il 1° luglio. Si prevede l’applicazione di aumenti e arretrati. Rosano, rappresentante di Anief, invita a verificare con attenzione i prossimi cedolini per controllare la corretta gestione dell’indennità di vacanza contrattuale.

Cresce l'attesa per le prossime emissioni stipendiali per docenti e ATA. Da agosto infatti verrà applicato il nuovo Contratto 202527 sottoscritto definitivamente lo scorso 1 luglio e che porterà aumenti e arretrati. Questi ultimi in parte sono già stati erogati tramite l'indennità di vacanza contrattuale ma avverte Daniela Rosano di Anief "ci sono delle indennità di vacanza contrattuale che sono state già erogate e alcune sottratte nei precedenti arretrati, bisogna controllare con attenzione i cedolini". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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