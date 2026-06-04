Maturità 2026 ecco i presidenti e i commissari | quali sono le novità dell’Esame? QUESTION TIME con Rosano Anief

Da oggi è possibile consultare sul portale del Ministero dell’Istruzione le commissioni d’esame per la maturità 2026. L’esame coinvolge oltre 527mila studenti, con circa 14mila presidenti e commissari assegnati. Non sono state annunciate modifiche specifiche alle modalità di svolgimento dell’esame rispetto agli anni precedenti. La composizione delle commissioni e i nominativi dei presidenti sono ora accessibili pubblicamente.

Da oggi si possono consultare le commissioni d’esame sul portale del Ministero dell’Istruzione. Coinvolti oltre 527mila studenti, quasi 14mila tra presidenti e commissari. Si parte il 18 giugno con il primo scritto (italiano), il 19 giugno la seconda prova, poi il colloquio. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Daniela Rosano, rappresentante sindacale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per giovedì 4 giugno alle 18:00. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026, ecco i presidenti e i commissari: quali sono le novità dell'Esame

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