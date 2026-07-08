Stipendi scuola aumenti e arretrati arrivano ad agosto Pacifico Anief | Controllate i cedolini fate attenzione Poi rilancia | Stato ci paghi il gap perduto dal 2013

A partire dal cedolino di agosto, vengono applicati gli aumenti e gli arretrati previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore istruzione e ricerca, firmato il 1° luglio. L’attuazione economica del contratto riguarda gli stipendi per il biennio 2025-2027 e si evidenzia dall’importo netto in busta paga. Si consiglia di verificare attentamente i cedolini, anche per eventuali arretrati. Un rappresentante sindacale ha richiamato l’attenzione sul pagamento del gap economico accumulato dal 2013.

Con il cedolino di agosto prende avvio l’attuazione economica del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2025-2027, sottoscritto in via definitiva all’ARAN il 1° luglio scorso. L’elemento di maggiore rilievo procedurale è rappresentato dall’emissione speciale straordinaria, la cui esigibilità è fissata entro il 31 agosto 2026. Tale provvedimento liquiderà le competenze arretrate maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 luglio 2026, includendo pertanto anche la mensilità di luglio scorso. La disposizione contrattuale esclude espressamente dal perimetro del rimborso le somme già erogate a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale, corrisposta dal 1° aprile 2025 in attesa della stipula definitiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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