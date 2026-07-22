Stipendi Comunali in busta paga 152 euro in più al mese Firmata l?ipotesi di rinnovo

L'ipotesi di rinnovo del contratto delle Funzioni locali prevede un aumento di 152 euro al mese in busta paga. La misura mira a ridurre la fuga di lavoratori dai comuni verso le amministrazioni centrali. L'accordo, firmato all'Aran, è stato sottoscritto da tutti i sindacati coinvolti. Tra le novità ci sono anche misure specifiche per trattenere i dipendenti nei ruoli locali.

Aumenti mirati per arginare la fuga dei comunali verso le amministrazioni centrali. L'ipotesi di contratto delle Funzioni locali siglata ieri all'Aran e da tutti i sindacati prevede uno scudo anti-esodo. Nel 2024 un dirigente comunale percepiva circa 107mila euro, mentre un suo collega assunto nei ministeri ne guadagnava più del doppio. Si spiega anche così - i pensionamenti da soli non bastano a giustificare il fenomeno - l'emorragia di personale in corso negli uffici municipali: i dipendenti comunali in servizio nel 2024, secondo i dati Ifel, sono il 28,4% in meno rispetto al 2007. E tra il 2017-2024 le uscite per dimissioni sono state 82mila, superando le cessazioni per raggiunti limiti di età. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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