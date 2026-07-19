Negli ultimi cinque anni, gli stipendi nella Pubblica amministrazione sono aumentati in media di 408 euro al mese, raggiungendo un massimo di circa 464 euro nelle Funzioni centrali. I rinnovi contrattuali hanno contribuito a migliorare la retribuzione dei dipendenti pubblici, rendendo più competitive le buste paga nel settore. Questi incrementi sono stati registrati principalmente nei ministeri e nelle funzioni centrali.

Nella Pubblica amministrazione, e in particolare nei ministeri, gli stipendi sono tornati competitivi. I rinnovi contrattuali a raffica hanno determinato in questi ultimi anni un aumento medio mensile delle retribuzioni pari o superiore a 408 euro, con un picco di 464,49 euro nelle Funzioni centrali. L'ultimo contratto dei ministeriali e dei dipendenti delle agenzie fiscali, quello relativo al triennio 2025-27, è stato siglato all'inizio di giugno e prevede un incremento retributivo medio a regime di 167,21 euro. Cifra che va a sommarsi ai 165,85 di aumento garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccln) precedente, sottoscritto a inizio 2025, e ai 131,42 euro di incremento scaturiti dal contratto a copertura del triennio 2019-2021, firmato a maggio del 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Stipendi Statali, in cinque anni 408 euro in più al mese: ecco come cambia la busta paga, le tabelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Statali, in busta paga aumenti fino a 221 euro al mese: firmato il nuovo contratto, tutti gli importi e le novitàI lavoratori statali riceveranno aumenti fino a 221 euro al mese, secondo il nuovo contratto firmato.

Leggi anche: Busta paga, per gli statali arriva l’aumento di 162 euro al mese: da quando e per chi

Argomenti più discussi: Dipendenti pubblici, a luglio lo stipendio raddoppia: conguaglio fiscale in arrivo; Statali: Aumenti e Arretrati Prima di Agosto? I Tempi Stringono, Cosa Può Succedere; Riforma Zangrillo, la trappola della valutazione: ecco perché gli statali rischiano il taglio degli stipendi.