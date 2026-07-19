Stipendi Statali in cinque anni 408 euro in più al mese | ecco come cambia la busta paga le tabelle
Negli ultimi cinque anni, gli stipendi nella Pubblica amministrazione sono aumentati in media di 408 euro al mese, raggiungendo un massimo di circa 464 euro nelle Funzioni centrali. I rinnovi contrattuali hanno contribuito a migliorare la retribuzione dei dipendenti pubblici, rendendo più competitive le buste paga nel settore. Questi incrementi sono stati registrati principalmente nei ministeri e nelle funzioni centrali.
Nella Pubblica amministrazione, e in particolare nei ministeri, gli stipendi sono tornati competitivi. I rinnovi contrattuali a raffica hanno determinato in questi ultimi anni un aumento medio mensile delle retribuzioni pari o superiore a 408 euro, con un picco di 464,49 euro nelle Funzioni centrali. L'ultimo contratto dei ministeriali e dei dipendenti delle agenzie fiscali, quello relativo al triennio 2025-27, è stato siglato all'inizio di giugno e prevede un incremento retributivo medio a regime di 167,21 euro. Cifra che va a sommarsi ai 165,85 di aumento garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccln) precedente, sottoscritto a inizio 2025, e ai 131,42 euro di incremento scaturiti dal contratto a copertura del triennio 2019-2021, firmato a maggio del 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Che mi tocca fare pur di ribadire che se aumenta il costo della vita, devono aumentare anche gli stipendi. E chi dice che non si può fare mente e vuole che tutto rimanga com’è. Con gli italiani che hanno le peggiori retribuzioni in Europa. facebook