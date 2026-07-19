Stipendi Statali in cinque anni 408 euro in più al mese | ecco come cambia la busta paga le tabelle

Da ilmessaggero.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Negli ultimi cinque anni, gli stipendi nella Pubblica amministrazione sono aumentati in media di 408 euro al mese, raggiungendo un massimo di circa 464 euro nelle Funzioni centrali. I rinnovi contrattuali hanno contribuito a migliorare la retribuzione dei dipendenti pubblici, rendendo più competitive le buste paga nel settore. Questi incrementi sono stati registrati principalmente nei ministeri e nelle funzioni centrali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella Pubblica amministrazione, e in particolare nei ministeri, gli stipendi sono tornati competitivi. I rinnovi contrattuali a raffica hanno determinato in questi ultimi anni un aumento medio mensile delle retribuzioni pari o superiore a 408 euro, con un picco di 464,49 euro nelle Funzioni centrali. L'ultimo contratto dei ministeriali e dei dipendenti delle agenzie fiscali, quello relativo al triennio 2025-27, è stato siglato all'inizio di giugno e prevede un incremento retributivo medio a regime di 167,21 euro. Cifra che va a sommarsi ai 165,85 di aumento garantiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccln) precedente, sottoscritto a inizio 2025, e ai 131,42 euro di incremento scaturiti dal contratto a copertura del triennio 2019-2021, firmato a maggio del 2022. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

stipendi statali in cinque anni 408 euro in pi249 al mese ecco come cambia la busta paga le tabelle
© Ilmessaggero.it - Stipendi Statali, in cinque anni 408 euro in più al mese: ecco come cambia la busta paga, le tabelle
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Statali, in busta paga aumenti fino a 221 euro al mese: firmato il nuovo contratto, tutti gli importi e le novitàI lavoratori statali riceveranno aumenti fino a 221 euro al mese, secondo il nuovo contratto firmato.

Leggi anche: Busta paga, per gli statali arriva l’aumento di 162 euro al mese: da quando e per chi

Argomenti più discussi: Dipendenti pubblici, a luglio lo stipendio raddoppia: conguaglio fiscale in arrivo; Statali: Aumenti e Arretrati Prima di Agosto? I Tempi Stringono, Cosa Può Succedere; Riforma Zangrillo, la trappola della valutazione: ecco perché gli statali rischiano il taglio degli stipendi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web