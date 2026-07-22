Stefano Mazzoli l' italiano nuovo re del golf | Scusate se piango Volevo tornare a casa mi fermo in Minnesota

Notizia in breve

Un giocatore di 29 anni ha vinto una tappa del PGA Tour grazie a un birdie all’ultima buca. L’italiano ha dichiarato di voler tornare in Minnesota, dove si ferma temporaneamente. La vittoria, arrivata con un colpo decisivo, ha segnato un cambio di vita e di carriera. Nessun altro dettaglio sui dettagli dell’evento o sulle altre tappe del circuito. La vittoria rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha espresso emozioni di commozione dopo il colpo finale.