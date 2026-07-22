Stefano Mazzoli l' italiano nuovo re del golf | Scusate se piango Volevo tornare a casa mi fermo in Minnesota
Un giocatore di 29 anni ha vinto una tappa del PGA Tour grazie a un birdie all’ultima buca. L’italiano ha dichiarato di voler tornare in Minnesota, dove si ferma temporaneamente. La vittoria, arrivata con un colpo decisivo, ha segnato un cambio di vita e di carriera. Nessun altro dettaglio sui dettagli dell’evento o sulle altre tappe del circuito. La vittoria rappresenta un momento importante per il giocatore, che ha espresso emozioni di commozione dopo il colpo finale.
Può un colpo cambiare la storia e la vita di un giocatore? Sì. A patto che arrivi in un giro di gol del circuito americano per eccellenza (Pga Tour) e la vittoria arrivi, come è successo a Stefano Mazzoli, 29enne di Segrate, con un fantastico birdie all’ultima buca. Alle spalle le onde del mare, davanti un putt da mettere in buca da oltre 7 metri. Freddezza per il lombardo, poi l’esultanza, peraltro misurata, a impresa appena compiuta. Domenica nel prestigioso Corales Puntacana Championship è diventato il secondo italiano a trionfare nel PGA Tour, dopo il torinese Francesco Molinari. Una rincorsa cominciata 17 anni fa, quando faceva ancora sci a livello agonistico (lo chiamavano «Pirmin» per la somiglianza con lo svizzero Zurbriggen). 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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È stata una vera soddisfazione vedere vincere l’italiano Stefano Mazzoli sul campo altamente competitivo del campo da golf Corales Puntacana nell’ambito del circuito del golf PGA. L'Ambasciata d’Italia Santo Domingo sostiene l’attività sportive nell’ambit facebook
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