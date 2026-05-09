A due turni dalla conclusione dell’Estrella Damm Catalunya Championship, disputato al Real Club de Golf El Prat di Barcellona, Stefano Mazzoli si trova in seconda posizione a un colpo di distanza dal leader. Nel frattempo, il giocatore Premlall cerca di allontanarsi dal gruppo di testa, tentando di mettere pressione sugli avversari prima dell’ultima giornata. La competizione prosegue con i protagonisti pronti a decidere il risultato finale.

A 18 buche dalla fine dell’Estrella Damm Catalunya Championship, di scena al Real Club de Golf El Prat di Barcellona, c’è un uomo che sta cercando di prendere la via della fuga definitiva. Si tratta di Yurav Premlall, sudafricano che attualmente naviga al numero 598 del mondo e che prende la testa con lo score di -19 in questo moving day, stccando di quattro lunghezze tutti gli altri. Lo ottiene, peraltro, girando in 63 colpi, un -9 che gli regala il record del campo. Questo basta a far capire la sua giornata, in condizioni meteorologiche peraltro per nulla favorevoli con l’andar del tempo. Continua a girare bene, e anzi oggi avrebbe potuto...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Stefano Mazzoli secondo a un giro dalla fine in Catalogna. Premlall cerca la fuga

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