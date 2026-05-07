Shaun Norris, golfista sudafricano, si trova in testa alla classifica dopo la prima giornata del Catalunya Championship, torneo che si disputa al Real Club de Golf El Prat di Barcellona. L’evento è sponsorizzato da Estrella Damm e vede in evidenza anche un giocatore italiano, Stefano Mazzoli, che si sta confrontando con gli altri partecipanti sulla splendida cornice catalana. La competizione prosegue nei prossimi giorni con l’obiettivo di determinare il vincitore finale.

Il sudafricano Shaun Norris è il primo leader del Catalunya Championship, evento sponsorizzato da Estrella Damm e che si disputa al Real Club de Golf El Prat, a Barcellona. Per lui score di -8 con sette birdie, un eagle e un bogey, in quella che è la caccia al suo terzo titolo sul DP World Tour. Seconda posizione per tre: il francese Alexander Levy e gli scozzesi David Law ed Ewen Ferguson, tutti a -7, con Law che realizza soli birdie e Levy che infila un eagle al par 4 della 5 in grande stile. Per la cronaca, anche Ferguson realizza l’eagle alla 9. Nel terzetto dei quinti c’è, con piacere, il nome di Stefano Mazzoli, che gira in -6 e, pur con un bogey alla 8, realizza cinque birdie e soprattutto l’eagle alla 18, nettamente la parte migliore della sua giornata.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Shaun Norris guida a Barcellona, in evidenza Stefano Mazzoli

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