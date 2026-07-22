Il Pentagono ha annunciato di non avere abbastanza fondi per sostenere le operazioni militari in Iran, nonostante gli Stati Uniti spendano circa 1.000 miliardi di dollari all’anno in difesa. La spesa militare statunitense supera di circa cinque volte quella di qualsiasi altro paese e rappresenta la somma combinata dei quindici successivi. Tuttavia, in vista di un possibile coinvolgimento in un nuovo conflitto in Medio Oriente, sono stati segnalati limiti nel bilancio disponibile per le azioni militari.

Gli Stati Uniti spendono per la Difesa quasi cinque volte più di qualsiasi altro Paese al mondo, più dell’intera somma dei successivi quindici. Eppure, proprio mentre vengono trascinati in un nuovo conflitto in Medio Oriente, si scoprono improvvisamente a corto di liquidità. Secondo il Washington Post, il Pentagono sta esaurendo i fondi per le operazioni militari in Iran. Alcune linee di finanziamento critiche si prosciugheranno entro poche settimane, proprio mentre l’amministrazione Trump intensifica lo scontro con Teheran. La richiesta di 67 miliardi di dollari aggiuntivi al Congresso si scontra con resistenze politiche sempre più forti, mentre Capitol Hill si prepara a chiudere per un mese: qualsiasi decisione verrà rinviata a dopo l’estate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Stati Uniti, 1.000 miliardi per la Difesa non bastano: il Pentagono è a corto di fondi per la guerra in Iran

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Trump userà 1.500 miliardi di dollari per decretare la fine dellIran

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