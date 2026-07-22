Pentagono | Servono subito 80 miliardi per la guerra contro l’Iran

Il Pentagono ha richiesto al Congresso 80 miliardi di dollari aggiuntivi per finanziare le operazioni militari contro l’Iran, portando la richiesta totale a circa 117,5 miliardi. Finora, gli Stati Uniti hanno speso circa 37,5 miliardi di dollari in questa campagna. Il segretario alla Difesa ha presentato la richiesta davanti ai membri dell’Appropriations Committee del Senato, accompagnato dal generale capo dello Stato maggiore congiunto.

Il Pentagono chiede altri 80 miliardi di dollari al Congresso per la guerra USA contro l’Iran che è già costata 37,5 miliardi Pete Hegseth, segretario alla Difesa, si presenta davanti ai membri dell’Appropriations Committee del Senato insieme al generale Dan Caine, capo dello Stato maggiore congiunto. Gli 80 miliardi, dice Hegseth, sono essenziali per ottenere “la pace attraverso la forza”. Il conflitto, dopo la firma del memorandum d’intesa a giugno, è ripreso a tutti gli effetti: gli Usa effettuano raid quotidiani da circa 10 giorni, l’Iran risponde con lanci di missili e droni contro strutture militari americane nella regione. Gli Stati Uniti vivono un “momento in cui non possiamo permetterci l’inazione”, una prospettiva concreta “se non effettuiamo subito investimenti cruciali in tecnologia, calcolo, intelligenza artificiale, spazio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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