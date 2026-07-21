Trump minaccia la guerra totale all’Iran | il Pentagono chiede altri 67 miliardi

Il presidente statunitense ha dichiarato che negli Stati Uniti non hanno ancora finito con l'Iran e che finora sono stati “gentili”. Ha aggiunto che non hanno ancora mostrato tutto e ha promesso vendetta per la morte di altri soldati americani. Nel frattempo, il Pentagono ha richiesto un aumento di 67 miliardi di dollari per le spese militari, senza specificare come verranno utilizzati.

"In Iran non abbiamo ancora finito. Non hanno ancora visto nulla, finora siamo stati gentili". Arrabbiato per la morte di altri soldati americani, Donald Trump promette vendetta e valuta una "guerra totale" contro Teheran, minimizzando allo stesso tempo la prospettiva di un dialogo. "Vogliono disperatamente un incontro. Ma non siamo interessati fino a quando non saranno pronti", ha tagliato corto dalla Casa Bianca, con al fianco il presidente libanese Joseph Aoun. Mentre i raid incrociati proseguono e l'Iran ha colpito un centro dati di Amazon in Bahrein, il commander-in-chief ha paventato attacchi ancora più pesanti all'orizzonte.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Iran abbatte F-15 USA: Trump minaccia guerra totale, il petrolio crolla

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