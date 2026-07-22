Il tribunale di Bruxelles ha condannato Ilaria Salis per aver licenziato due collaboratori senza una motivazione valida. La sentenza stabilisce che le dimissioni sono state ingiustificate, e la donna dovrà pagare una multa salata. La decisione riguarda le procedure di licenziamento nel suo ruolo di rappresentante di un'associazione. La condanna comporta conseguenze economiche significative per Salis, che dovrà affrontare un risarcimento.

E' stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori "senza giusta causa". Non stiamo parlando di un imprenditore senza scrupoli ma della paladina di Avs, Ilaria Salis. E, ironia della sorte, a far tornare nei guai l'eurodeputata è stato ancora una volta un "problema di casa". Proprio l'assenza di una residenza costa, infatti, all'europarlamentare, contumace per l'intero procedimento, una condanna a oltre 300mila euro. È quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione Lavoro con una sentenza - in possesso dell'Adnkronos - che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all'indirizzo ufficiale di residenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stangata giudiziaria per Ilaria Salis: la sentenza sui licenziamenti a Bruxelles le costerà carissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casa, l’appello delle associazioni a Bruxelles (con l’endorsement di Ilaria Salis): alloggi «accessibili» non solo sulla cartaLe associazioni degli inquilini e alcuni eurodeputati di The Left hanno chiesto a Bruxelles di stabilire criteri più concreti per definire un...

Bufera sui social contro Ilaria Salis e Valentina Cera: “Commenti choc e minacce”Negli ultimi giorni sui social sono circolati numerosi commenti e minacce rivolti a due figure pubbliche, Ilaria Salis e Valentina Cera.

Ilaria Salis condannata a Milano: maxi-risarcimento da 300mila euro ai due ex assistenti licenziatiE' stata condannata dal tribunale per aver licenziato due suoi collaboratori senza giusta causa. Non stiamo parlando di un ... iltempo.it

Batosta per Ilaria Salis. Condannata in contumacia per i collaboratori licenziati, dovrà risarcire oltre 300mila euroL'europarlamentare di nuovo nei guai: per il tribunale di Milano ha licenziato i suoi collaboratori senza giusta causa ... ilgiornale.it