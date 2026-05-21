Bufera sui social contro Ilaria Salis e Valentina Cera | Commenti choc e minacce

Negli ultimi giorni sui social sono circolati numerosi commenti e minacce rivolti a due figure pubbliche, Ilaria Salis e Valentina Cera. Gli utenti hanno scritto messaggi considerati offensivi e provocatori, creando una situazione di tensione che ha attirato l’attenzione. La discussione si è sviluppata in modo acceso, con interventi che hanno superato i limiti di un normale confronto civile. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di chi ha condannato gli insulti e ha richiesto un intervento deciso.

C’è un momento in cui la politica smette di essere scontro di idee e diventa qualcos’altro: un ring sporco, senza regole, dove le parole non feriscono soltanto ma sembrano cercare di intimidire. È quello che, nelle ultime ore, sta facendo discutere (e indignare) dopo una visita in un quartiere popolare alle porte di Torino. Tutto parte da un incontro sul territorio, da foto e video condivisi come accade sempre. Ma sotto quei post, anziché il solito dibattito acceso, sarebbe esplosa una valanga di commenti fuori controllo. Messaggi che, secondo quanto denunciato, non si limiterebbero all’insulto: si parla di frasi pesantissime, minacce e un livello di aggressività che ha fatto scattare l’allarme. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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