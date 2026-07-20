Casa l’appello delle associazioni a Bruxelles con l’endorsement di Ilaria Salis | alloggi accessibili non solo sulla carta

Le associazioni degli inquilini e alcuni eurodeputati di The Left hanno chiesto a Bruxelles di stabilire criteri più concreti per definire un alloggio accessibile, oltre a un prezzo inferiore a quello di mercato. La richiesta è che l’accessibilità non sia solo una questione di costo, ma includa anche altri requisiti specifici. La discussione si è svolta alla Camera, con l’appoggio di una figura politica nota.

Quanto deve costare una casa per poter essere definita davvero «accessibile»? Non basta, secondo le associazioni degli inquilini e gli eurodeputati di The Left intervenuti alla Camera, che il suo prezzo sia leggermente inferiore a quello di mercato. Perché in una città dove gli affitti sono ormai proibitivi, un appartamento potrebbe finire sotto l’etichetta dell’ housing sociale senza essere alla portata di chi ne avrebbe bisogno. È da questa contraddizione che parte l’Appello europeo per il diritto alla casa, presentato oggi, lunedì 20 luglio, alla Camera da Unione Inquilini e Alleanza internazionale degli abitanti insieme a reti sociali, movimenti per l’abitare e parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra. 🔗 Leggi su Open.online

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