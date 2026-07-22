Spiaggia devastata in mezz’ora Volano gonfiabili tettoie e pali

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Forti raffiche di vento hanno danneggiato gravemente una spiaggia in meno di trenta minuti. Tettoie, gonfiabili e pali sono stati sollevati e portati via, mentre alberi e rami sono crollati sulla strada. Nessuna informazione su eventuali feriti o danni alle strutture vicine. La zona rimane sotto osservazione mentre i soccorritori operano per mettere in sicurezza l’area.

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In poco meno di mezz’ora forti raffiche di vento hanno devastato la spiaggia di Civitanova, fatto volare tettoie e crollare in strada alberi, rami e pali. Ieri pomeriggio, poco dopo le 15.30, il maltempo con forti temporali e raffiche di vento, annunciato già dal giorno prima, ha provocato non pochi danni a Civitanova, con una particolare violenza nella zona nord della città, dove si registra il maggior numero di criticità. A Fontespina, lungo la statale adriatica, una tettoia è volata danneggiando il semaforo che si trova all’altezza dell’incrocio con via Marco Polo. Sul posto è intervenuta la polizia, che si è occupata anche di gestire la viabilità: non sono mancati disagi e rallentamenti al traffico mentre erano in corso le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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