Una tromba d’aria di piccole dimensioni si è verificata a Montaperti, coinvolgendo anche le tettoie delle strutture. La provincia sta affrontando temperature elevate e condizioni meteorologiche instabili, con un aumento del rischio di incendi. Le previsioni indicano un possibile picco di calore nei prossimi giorni, con le autorità che monitorano attentamente la situazione. Le condizioni climatiche insolite rappresentano una sfida per la gestione del territorio.

Provincia nella morsa del caldo e anche delle bizze del meteo a cui certo non siamo abituati. Temperature alte ma stabili in attesa del picco di calore, guardia alta anche sugli incendi. Vari interventi dei vigili del fuoco ieri per domare i roghi che si sono sviluppati a macchia di leopardo. Il distaccamento di Montalcino è intervenuto a Buonconvento, dietro la zona industriale, mentre la squadra di Montepulciano poco dopo mezzogiorno è andata a Chianciano dove, in un campo, aveva iniziato a prendere fuoco un trattore. Il conducente è stato bravo a spostarsi verso la strada per evitare che potesse allargarsi alle sterpaglie. Ma uno degli episodi sicuramente più curiosi è quello accaduto in un complesso di case nella zona di Montaperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccola tromba d’aria. A Montaperti volano anche le tettoie

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