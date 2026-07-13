Due gruppi di giovani hanno danneggiato la spiaggia del Bagno Holiday a Spina nelle notti di mercoledì e giovedì. Testimoni riferiscono che i ragazzi hanno distrutto arredi e tracciato graffiti sulle strutture. La scena è stata descritta come una “devastazione”, con alcune zone della spiaggia completamente danneggiate. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili di questi atti vandalici.

Comacchio (Ferrara), 13 luglio 2026 – La vendetta dei maranza. Emerge in queste ore un altro retroscena, nuove ipotesi nelle indagini per cercare di individuare la mano che ha devastato la spiaggia del Bagno Holiday a Spina, due raid in successione nella notte di mercoledì e giovedì. A colpire gli inquirenti una serie di dettagli che non tornano. Il primo, è stato preso di mira solo quello stabilimento. Nel precedente raid i maranza avevano visitato una serie di bagni, con una scia di danni. Alcuni ragazzi si sono messi a giocare col pallone in un tratto di spiaggia vietato. Poi c’è soprattutto un episodio che si è verificato la mattina di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “In spiaggia non si gioca a pallone”. E scatta la vendetta dei maranza: “Si sono infuriati, spiaggia devastata”

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