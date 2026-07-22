Il piano di safety e security adottato per il concerto di Bad Bunny ha garantito la sicurezza del pubblico. Durante l’evento, una situazione di emergenza improvvisa si è verificata, e il piano ha dimostrato la propria efficacia. Le misure predisposte sono state efficaci nel gestire l’emergenza, assicurando l’ordine e la sicurezza dei presenti. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o feriti è stato reso noto.

“Il piano di safety e security che abbiamo predisposto per l'evento ha dimostrato la propria efficacia anche in una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile. La violenta grandinata che ha reso necessaria l'interruzione del concerto ha imposto l'attivazione delle procedure di emergenza e l'avvio delle operazioni di evacuazione di circa 78mila spettatori. Tutto si è svolto senza particolari criticità. Si è trattato di uno scenario complesso che, in assenza di un'accurata pianificazione e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti”. Lo afferma Antonio... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spettacoli. Musacchio (ATS) sul concerto Bad Bunny: “Piano di safety e security che abbiamo predisposto per l'evento ha garantito sicurezza pubblico”

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