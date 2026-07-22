Durante il concerto di Bad Bunny, nessun incidente grave è stato segnalato. La macchina organizzativa ha garantito la sicurezza del pubblico, secondo quanto affermato da un responsabile del servizio di sicurezza. Il piano di safety e security predisposto ha dimostrato la propria efficacia anche in una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile. Nessun ferito o problema di ordine pubblico è stato registrato durante l’evento.

“Il piano di safety e security che abbiamo predisposto per l'evento ha dimostrato la propria efficacia anche in una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile. La violenta grandinata che ha reso necessaria l'interruzione del concerto ha imposto l'attivazione delle procedure di emergenza e l'avvio delle operazioni di evacuazione di circa 78mila spettatori. Tutto si è svolto senza particolari criticità. Si è trattato di uno scenario complesso che, in assenza di un'accurata pianificazione e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti”. Lo afferma Antonio Musacchio, Presidente di Around The Show (ATS), in merito al concerto di Bad Bunny, il 18 luglio, all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano, interrotto a causa del maltempo e seguito dall'evacuazione del pubblico presente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Concerto Bad Bunny, Pedone (GSA): “Macchina organizzativa ha garantito sicurezza pubblico”

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