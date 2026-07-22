Il piano di safety e security predisposto per il concerto di Bad Bunny ha garantito la sicurezza del pubblico anche in presenza di un'emergenza improvvisa. La macchina organizzativa ha dimostrato di essere efficace nel gestire la situazione, assicurando il controllo e la sicurezza degli spettatori durante l'evento.

“Il piano di safety e security che abbiamo predisposto per l'evento ha dimostrato la propria efficacia anche in una situazione di emergenza improvvisa e non prevedibile. La violenta grandinata che ha reso necessaria l'interruzione del concerto ha imposto l'attivazione delle procedure di emergenza e l'avvio delle operazioni di evacuazione di circa 78mila spettatori. Tutto si è svolto senza particolari criticità. Si è trattato di uno scenario complesso che, in assenza di un'accurata pianificazione e del coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti”. Lo afferma Antonio Musacchio, Presidente di Around The Show (ATS), in merito al concerto di Bad Bunny, il 18 luglio, all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, interrotto a causa del maltempo e seguito dall’evacuazione del pubblico presente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spettacoli. Concerto Bad Bunny, Pedone (GSA): “Macchina organizzativa ha garantito sicurezza pubblico”

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Le polemiche stanno a zero. Il piano di sicurezza attivato all'ippodromo Snai La Maura di Milano per l'evacuazione dei 78mila fan presenti al concerto di Bad Bunny, interrotto per una violenta grandinata sabato scorso, ha funzionato molto bene, così il pres x.com

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