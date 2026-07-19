Durante il concerto di Bad Bunny all'ippodromo La Maura di Milano, un temporale intenso ha causato l'interruzione dello spettacolo. La pioggia battente e la grandine hanno costretto l'evacuazione del pubblico, generando polemiche tra i presenti. Nessun incidente grave è stato segnalato, ma la gestione dell’emergenza ha suscitato discussioni. La manifestazione era iniziata senza problemi, fino all'arrivo del maltempo che ha interrotto l'evento.

Doveva essere un sabato sera di musica e di festa, invece il maltempo ha rovinato tutto. Il tanto atteso concerto di Bad Bunny, organizzato all'ippodromo La Maura di Milano, è stato infatti interrotto da un violento temporale, culminato con una furiosa grandinata. La situazione si è fatta tanto critica che l'esibizione è stata annullata. Del resto, contro fulmini e pesanti blocchi di ghiaccio c'era ben poco da fare. Tra l'altro, si sono registrati anche dei feriti: alcune persone hanno infatti riportato lesioni alla testa. Oggi infuria la polemica, perché secondo certi utenti coloro che dovevano occuparsi della gestione delle emergenze e dei flussi non avrebbero svolto correttamente il loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Grandine al concerto di Bad Bunny: polemiche per l'evacuazione La Maura, pubblico infuriato

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Le polemiche contro il concerto di Bad Bunny e le dichiarazioni di Meloni sul caso Roggero

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