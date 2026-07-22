sperindio funerali privati oggi presidio a coriano

Oggi si è tenuto un presidio davanti alla chiesa di Coriano in attesa dei funerali di Tania Sperindio, che si svolgeranno domani in forma strettamente privata. La cerimonia sarà riservata ai familiari e alle persone invitate, secondo quanto comunicato dagli avvocati della famiglia. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico riguardo all’evento.

Si svolgeranno domani, in forma strettamente privata, i funerali di Tania Sperindio, alla presenza dei soli parenti e delle persone invitate. Lo comunicano, con una nota, gli avvocati della famiglia, Alessandro Sarti e Luigi Renni. "I familiari, pertanto, invitano al rispetto di questo loro momento intimo e privato di dolore e comunicano che non parteciperanno - pur condividendone lo spirito e i valori - a momenti di commemorazione pubblica", precisano i legali. Il riferimento è al presidio in programma oggi per ricordare la 63enne uccisa dal marito, Mario Bonifazi (ora in carcere), mercoledì scorso in un’abitazione a Mulazzano (Coriano). Nella serata di mercoledì infatti (ieri è stato indetto il lutto cittadino), la rete dei centri antiviolenza Mondodonna-Chiama Chiama e Rompi il Silenzio ha promosso un presidio aperto a tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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