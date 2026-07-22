spazio a lavoro atletico e tecnico ed i primi rapporti stretti da kostic prosegue la preparazione a milanello

Al centro degli allenamenti a Milanello, il team ha iniziato la preparazione con esercizi atletici e tecnici, mentre il giocatore Kostic ha stretto i primi rapporti con i compagni. La sessione ha visto molti calciatori tornare in campo, segnando l'inizio della nuova fase di lavoro. Nel frattempo, la squadra di Amorim è stata ufficialmente costituita, con i primi allenamenti che hanno dato il via alla nuova stagione.

Il Milan di Amorim è ufficialmente nato. Molti calciatori rossoneri sono tornati alla casa base e l'inizio della preparazione ha segnato l'avvento della nuova. Il lavoro in campo nel frattempo procede per il meglio, con le prime risate e una forma da ritrovare al più presto possibile. I tifosi sono curiosi di scoprire le modalità di lavoro e le dinamiche all'interno del gruppo squadra con il nuovo allenatore lusitano e, grazie all'applicazione ufficiale dell'AC Milan, abbiamo potuto analizzare la sessione svolta nella giornata di martedì 21 luglio, nella quale i rossoneri si sono concentrati principalmente sull'aspetto atletico e tattico. L'analisi della sessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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