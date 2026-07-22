Spazio a lavoro atletico e tecnico ed i primi rapporti stretti da Kostic Prosegue la preparazione a Milanello

Da pianetamilan.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al centro degli allenamenti a Milanello, il team ha iniziato la preparazione con esercizi atletici e tecnici, mentre il giocatore Kostic ha stretto i primi rapporti con i compagni. La sessione ha visto molti calciatori tornare in campo, segnando l'inizio della nuova fase di lavoro. Nel frattempo, la squadra di Amorim è stata ufficialmente costituita, con i primi allenamenti che hanno dato il via alla nuova stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Milan di Amorim è ufficialmente nato. Molti calciatori rossoneri sono tornati alla casa base e l'inizio della preparazione ha segnato l'avvento della nuova. Il lavoro in campo nel frattempo procede per il meglio, con le prime risate e una forma da ritrovare al più presto possibile. I tifosi sono curiosi di scoprire le modalità di lavoro e le dinamiche all'interno del gruppo squadra con il nuovo allenatore lusitano e, grazie all'applicazione ufficiale dell'AC Milan, abbiamo potuto analizzare la sessione svolta nella giornata di martedì 21 luglio, nella quale i rossoneri si sono concentrati principalmente sull'aspetto atletico e tattico. L'analisi della sessione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

spazio a lavoro atletico e tecnico ed i primi rapporti stretti da kostic prosegue la preparazione a milanello
© Pianetamilan.it - Spazio a lavoro atletico e tecnico ed i primi rapporti stretti da Kostic. Prosegue la preparazione a Milanello
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ON FIRE! Wisconsin Badgers LAND two more COMMITS with Steele Harris and Darin Graham!

Video ON FIRE! Wisconsin Badgers LAND two more COMMITS with Steele Harris and Darin Graham!

Notizie e thread social correlati

Milan, Kosti? impressiona a Milanello: ecco chi è e le caratteristicheAndrej Kostic ha impressionato durante le sessioni a Milanello, attirando l'attenzione come uno dei giovani potenziali per il club.

Milan, il primo giorno del nuovo corso: i primi segnali da MilanelloI giocatori del Milan si sono riuniti ieri a Milanello per il primo allenamento della nuova stagione.

Argomenti più discussi: PALLONE PROTAGONISTA A DIMARO, ACCIACCHI PER DIVERSI AZZURRI; Pineto, informazioni sul ritiro a Palena; Pinzolo, nuovo giorno di ritiro: Abate prepara la doppia sessione; Salernitana, prime prove di B con Lescano-gol.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web