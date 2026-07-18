Milan Kosti? impressiona a Milanello | ecco chi è e le caratteristiche

Andrej Kostic ha impressionato durante le sessioni a Milanello, attirando l'attenzione come uno dei giovani potenziali per il club. La sua presenza tra i giocatori in prova e le caratteristiche tecniche sono state oggetto di analisi da parte di fonti sportive. La società valuta le possibili opportunità di inserimento nel team, considerando anche le amichevoli e le strategie di mercato in corso.

Andrej Kostic è uno dei giovani su cui il Milan potrebbe fare affidamento per il presente e per il futuro. Ecco l'analisi da Gazzetta.it Milan Futuro e amichevoli: Gila, Comotto, Camarda e le mosse di Amorim. Ecco cosa attendersi dal Milan Milan, Amad Diallo nel mirino: per Amorim è perfetto. Romano svela la posizione dello United Milan, che gol di Camarda. Cessioni: Estupiñán a un passo dall'addio. Su Musah c'è la Premier League Mercato Milan LIVE Estupiñán via, Modric resta. Obiettivi Inácio, Højbjerg e Karetsas Raduno Milan, si lavora sui tiri: gol clamoroso di Camarda. Bene anche Nkunku e Guernier VIDEO... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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ANDREJ KOSTI | Welcome To AC Milan 2026 Elite Goals, Assists & Skills (HD)

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