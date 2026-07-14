Milan il primo giorno del nuovo corso | i primi segnali da Milanello

I giocatori del Milan si sono riuniti ieri a Milanello per il primo allenamento della nuova stagione. La squadra ha iniziato le sessioni di preparazione in vista delle partite in programma. I calciatori sono arrivati nel centro sportivo e hanno iniziato subito le attività sul campo. La giornata ha segnato il passaggio dalla fase di preparazione alla vera e propria ripresa degli allenamenti.

C’è sempre un momento in cui una nuova stagione smette di essere soltanto programmazione e diventa realtà. Per il Milan quel momento è arrivato con il raduno di ieri a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per iniziare ufficialmente il lavoro in vista della nuova annata. L’appuntamento era fissato in mattinata per i primi test fisici, mentre nel pomeriggio è andato in programma alle 18:00 il primo allenamento aperto al pubblico. Un clima da primo giorno di scuola, con tanti volti nuovi e la curiosità di vedere all’opera il gruppo che dovrà inaugurare il nuovo corso rossonero. La presenza della società. Tra le immagini che hanno attirato maggiormente l’attenzione, c’è stata quella del Presidente Cardinale, arrivato a Milanello in elicottero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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