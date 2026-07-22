Un uomo di 63 anni è stato denunciato a Crespellano dopo aver sparato con un revolver calibro 357 Magnum per allontanare dei presunti ladri. I colpi, esplosi all’interno di un’azienda, si sono conficcati nella parete senza provocare feriti. L’uomo lavorava senza autorizzazioni e con il porto d'armi scaduto. La pistola era priva di regolare licenza.

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014. La ricostruzione dell'assalto Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Casalecchio di Reno, anche in base alla testimonianza del 63enne, l'allarme antintrusione dello stabilimento è scattato poco dopo le 6 del mattino del 19 luglio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Spara per mettere in fuga i presunti ladri, ma lavorava abusivamente e con il porto d'armi scaduto: 63enne denunciato a Crespellano

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