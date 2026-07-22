Durante un tentato furto in un deposito, un custode ha sparato contro i malviventi. Sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, ma nessuno è rimasto ferito. Dopo l’intervento, il custode è stato denunciato per porto abusivo d’armi. L’allarme è scattato in piena mattinata, portando alla fuga dei ladri senza conseguenze per le persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpi esplosi contro i malviventi, nessun ferito ma scatta la denuncia. Un allarme scattato in piena mattinata, l’intervento del custode e poi alcuni colpi di arma da fuoco esplosi per mettere in fuga i ladri. È successo a Crespellano, nel Bolognese, nella mattinata di domenica 19 luglio, ma la notizia è stata resa nota successivamente. A sparare è stato un 63enne italiano, incaricato della vigilanza di un’azienda elettromeccanica. I proiettili non hanno colpito nessuno e non si registrano feriti, ma gli accertamenti dei carabinieri hanno portato alla denuncia dell’uomo. Secondo quanto emerso dalle verifiche, infatti, il 63enne avrebbe svolto abusivamente attività di vigilanza e il suo porto d’armi per difesa personale risultava scaduto dal 2014. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crespellano, custode spara ai ladri durante un tentato furto: denunciato per porto abusivo d’armi

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