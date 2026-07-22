Alle prime luci dell'alba, un uomo ha sparato contro ladri in fuga in un’azienda di Crespellano. Il guardiano, che aveva un porto d’armi scaduto dal 2014, ha utilizzato una pistola con licenza non più valida e ha esploso un intero tamburo contro i malviventi. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’azione e sulla validità delle armi utilizzate.

AGI - Un guardiano abusivo, una pistola con licenza scaduta e un intero tamburo scaricato contro i ladri in fuga: è la dinamica del violento tentato furto avvenuto alle prime luci dell'alba in un'azienda di Crespellano (Valsamoggia, Bologna). Un uomo di 63 anni, che lavorava illegittimamente come custode presso la struttura, ha sorpreso una banda di malviventi all'opera e ha aperto il fuoco, finendo poi nei guai con la giustizia. I colpi sparati contro il muletto in corsa. Secondo la ricostruzione fornita ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Casalecchio di Reno, il 63enne stava effettuando un giro di ricognizione nell'area aziendale quando ha notato un uomo alla guida di un muletto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Spara ai ladri per sventare il furto: aveva il porto d'armi scaduto dal 2014

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Spara ai ladri per sventare furto nella sua azienda nel Bolognese, denunciato

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