Un uomo di 63 anni è stato denunciato dalla Procura di Bologna dopo aver sparato con una pistola Magnum durante un tentativo di furto in un’azienda di Crespellano. L’episodio è avvenuto all’alba del 19 luglio, quando l’uomo ha esploso alcuni colpi per far scappare i ladri. La denuncia è stata emessa per porto d’armi scaduto, poiché la pistola non risultava in regola.

È stato denunciato dalla Procura di Bologna il 63enne che all’alba del 19 luglio aveva esploso alcuni colpi di pistola per mettere in fuga un gruppo di ladri sorpresi durante un tentativo di furto in un’azienda elettromeccanica di Crespellano, nel Bolognese. I Carabinieri gli contestano il porto abusivo di armi, l’esercizio abusivo della professione di guardia particolare giurata e le accensioni ed esplosioni pericolose. Dagli accertamenti è infatti emerso che il porto d’armi per difesa personale era scaduto dal 2014 e che l’uomo non era in possesso del decreto prefettizio necessario per svolgere l’attività di vigilanza. I Carabinieri hanno quindi sequestrato il revolver calibro 357 Magnum utilizzato durante l’intervento, oltre ad altre cinque armi regolarmente denunciate e custodite nella sua abitazione: due fucili e tre pistole. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bologna, spara ai ladri con una 357 Magnum per sventare un furto: denunciato per porto d’armi scaduto

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