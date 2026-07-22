Un custode di un’azienda elettromeccanica ha sparato ai ladri durante un tentato furto all’alba di domenica. L’uomo, che si era svegliato a causa dell’allarme, ha impugnato una pistola e si è affacciato trovando gli intrusi intenti a rubare bobine di rame. Tuttavia, il porto d’armi del custode era scaduto, e per questo motivo è stato denunciato.

È stato svegliato all’alba di domenica scorsa (19 luglio) dall’allarme dell’azienda elettromeccanica accanto a casa sua e di cui – a parole – era la guardia: così ha preso una pistola ed è uscito, trovandosi davanti agli occhi intrusi intenti a rubare bobine di rame. Scoperto dai ladri e sentitosi minacciato, ha sparato diversi colpi, che almeno non hanno provocato vittime o feriti, ma si sono andati a conficcare uno dopo l’altro contro un muro. E hanno messo in fuga i malviventi. Tuttavia il primo a essere finito nei guai è stato proprio il custode – un 63enne italiano – che, dai successivi controlli effettuati dai carabinieri intervenuti sul posto e che hanno fatto partire le indagini, è emerso non essere in regola né come guardia particolare giurata né con il porto d’armi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Spara ai ladri durante un tentato furto ma il porto d'armi è scaduto, custode di azienda denunciato: «Mi sono sentito in pericolo»

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