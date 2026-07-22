Un uomo di 63 anni è stato denunciato nel Bolognese dopo aver sparato con un revolver calibro 357 Magnum per fermare un tentativo di furto nell’azienda di proprietà. I colpi hanno colpito la parete dell'edificio, senza causare feriti. L’uomo ha dichiarato di aver agito per sventare il furto, mettendo in fuga i ladri. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato accertamenti sulla vicenda.

Ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile di Casalecchio di Reno, anche in base alla testimonianza del 63enne, l'allarme antintrusione dello stabilimento è scattato poco dopo le 6 del mattino del 19 luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spara a ladri per sventare un furto nell'azienda. Denunciato un 63enne nel Bolognese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spara ai ladri per sventare furto nella sua azienda nel Bolognese, denunciato

Notizie e thread social correlati

Spara ai ladri durante un tentato furto ma il porto d'armi è scaduto, custode di azienda denunciato: «Mi sono sentito in pericolo»Un custode di un’azienda elettromeccanica ha sparato ai ladri durante un tentato furto all’alba di domenica.

Bologna, tentano un furto e lui spara ai ladri: denunciato un custodeUn custode di un'azienda di elettromeccanica a Crespellano ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum durante un tentativo di furto.

Temi più discussi: Spara ai ladri per tentato furto, custode denunciato nel Bolognese; Spara per mettere in fuga i ladri: nuovo caso in un'azienda di Crespellano; Spara ai ladri in azienda e li mette in fuga: Mi stavano venendo addosso col muletto; Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri in fuga dopo l'assalto al suo negozio. Il gioielliere Mario Roggero si trova ora in un hotel insieme alla famiglia in attesa di costituirsi. Alfredo Ranavolo/Tg1. Segui tutti gli aggiornamenti su.

Spara ai ladri per tentato furto, denunciato nel Bolognese il custode di un'azienda #ANSA x.com

Spara a potenziali ladri, denunciatoHa messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum cal.357. Denunciato un 63enne italiano, custode in un''azienda elettromeccanica nel Bolognese, a Crespellano. Aveva il porto d'armi sca ... rainews.it

Il custode denunciato dopo aver sparato ai ladriIl porto d'armi era scaduto nel 2014. Nessun ferito, i malfattori sono scappati L'articolo Il custode denunciato dopo aver sparato ai ladri proviene da Open. msn.com

Zona di Addestramento dei Ladri 25x25 reddit