Un custode di un'azienda di elettromeccanica a Crespellano ha sparato con un revolver calibro 357 Magnum durante un tentativo di furto. I ladri stavano cercando di entrare nel magazzino quando l'uomo ha aperto il fuoco, sparando diversi colpi. La polizia ha denunciato il custode per aver utilizzato l'arma da fuoco in quella circostanza. Nessuno è rimasto ferito.

Volevo rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano, provincia di Bologna. Il custode però se n'è accorto e per mettere in fuga i potenziali ladri ha deciso di sparare diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda., A sparare un 63enne, italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava per avvenire il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri, perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, il porto d'armi scaduto dal 2014. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, tentano un furto e lui spara ai ladri: denunciato un custode

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